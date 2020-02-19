بومبيو: احتجاز إيران لمواطنين أوروبيين وأمريكيين غير قانوني ولا مقبول

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن احتجاز السلطات الإيرانية لمواطنين أوروبيين وأمريكيين أمر غير قانوني ولا مقبول.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء، أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران في أي وقت، شرط تغيير تصرفاتها بشكل جوهري.

وشدد بومبيو على أن واشنطن ستستمر في حملة الضغوط القصوى على إيران و"عزلها دبلوماسيا".