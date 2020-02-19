وزير الخارجية اليونانية وصل إلى بيروت في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية ​اليونان​ية نيكوس دندياس على رأس وفد من الوزارة إلى ​مطار بيروت الدولي​، في زيارة الى ​لبنان​ تستمر يوما واحدا، يجري خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ووزير الخارجية ​ناصيف حتي​.

وسيبحث الوزير اليوناني خلال زيارته بالمواضيع التي ستطرح خلال القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ولبنان، والتي ستعقد في شهر آذار المقبل في قبرص، والتي تتعلق بالملفات السياحية والاثرية والامنية والاقتصادية والتجارية التي تهم الدول الثلاثة، حيث من المنتظر توقيع اتفاقيات عدة.