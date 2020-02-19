LBCI: دياب يعمل على إعداد برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض أمام صندوق النقد

ذكرت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يعمل مع المسؤولين على إعداد برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي سيُعرض أمام "​صندوق النقد الدولي​"، لافتةً إلى أنّ "وفد الصندوق لن يقدّم النصح للحكومة، بل سيستعرض وضع الدين وإذا كان قابلًا للإستيعاب".

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