سعادة اكد ان لا مهرب من الافلاس: نحتاج الى عقود للخروج من الحفرة

اشار النائب ​سليم سعادة​ الى اننا لا نستطيع الابتعاد عن الافلاس في البلد، واكد ان لا مهرب من الافلاس وهو قادم، ومصرف ​لبنان​ يتحدث عن هندسات مالية و"شعوذات". ولفت الى ان ​مصرف لبنان​ هو المتجه الوحيد لدفع اليوروبوند وخلفه ​المصارف​ لانه الفريق المستفيد من الدفع. واوضح ان الموضوع يحتاج الى عقود للخروج من الحفرة التي حفرناها لانفسنا.

ولفت سعادة في حديث تلفزيوني، الى ان لبنان في وضع لا يستطيع الا ان يفلس، خاصة وان ميزان المدفوعات سلبي جدا، ولا نملك اي موارد. واكد ان سعر ​الدولار​ الموجود في السوق هو السعر الحقيقي للدولار. واكد ان كل الترقيع لم يعد ينفع ويجب تحرير سعر صرف الدولار كليا، وعمل مصرف لبنان ضبط المضاربات في هذا الاطار.

واوضح سعادة ان مصرف لبنان سحب العملة من السوق الدولار واللبناني، وحجزها لديه. واعتبر انه على مصرف لبنان تحريك السوق بالسيولة اللبنانية نظرا لوجود الانكماش في السوق، وعلى المصرف المركزي تحفيذ النمو الاقتصادي عبر تخفيف الفائدة وضخ السيولة في السوق.