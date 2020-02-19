أبي خليل: السنيورة لا يريد الكهرباء مثل غيره ويتحجج بالصناديق

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لا يريد ​الكهرباء​ مثل غيره ويتحجج بالصناديق لأنه يعلم ان اجراءاتها تتطلّب سنين والبرهان هو مناقصة تأهيل ​معمل الذوق​ الممولة من الصناديق العربية والتي استغرقت اثنا عشر سنة. فهل بإمكان اللبنانيين بعد الانتظار سنوات للكهرباء، هذا إن أتت".

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