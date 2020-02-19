طه: لتمثيل كافة الأطر الوطنية والإسلامية بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

أكد نائب المسؤول السياسي ل​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​جهاد طه​ "ضرورة تمثيل كافة الأطر الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ خدمة للمصلحة اللبنانية الفلسطينية وتعزيزاً لروح التعاون والحوار الأخوي في مقاربة ومعالجة كافة القضايا الخاصة بالوجود الفلسطيني في لبنان".

وشدد على أن "حماس علقت مشاركتها في لقاء اليوم للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعد تجاهل تمثيل القوى الإسلامية و​أنصار الله​ الذين هم جزء من "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك" ويحضرون لقاءاتها الدورية المركزية". وأكد أن "حماس حريصة على إنجاح عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ولهذا كانت قد أجرت سلسلة من ​الاتصالات​ قبل انعقاد القاء المزمع عقده اليوم الأربعاء 2020/2/19 لتدارك ومعالجة هذه الإشكالية التي نأمل معالجتها في اللقاءات القادمة".

ودعا إلى "تسريع وتنفيذ بعض ما تم التوافق عليه في الرؤية اللبنانية الفلسطينية الخاصة بالوجود الفلسطيني في لبنان خاصة لناحية الأمور الإنسانية والاجتماعية في ​المخيمات​ والتجمعات".