مستشار الدفاع البريطانية: حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة

أفادت ​السفارة البريطانية​ بأن مستشار ​وزارة الدفاع البريطانية​ الأول في ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ ​اللواء​ السير جون لوريمر، زار ​لبنان​ بالأمس، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين اللبنانيين يرافقه ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلنغ​ والملحق العسكري الكولونيل أليكس هيلتون.​​​​​​، و شملت اجتماعاته مناقشات مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ونائب رئيس ​الحكومة​ ووزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​.

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وأضافت "بحث اللواء لوريمر الوضع الحالي في لبنان ودور ​الجيش اللبناني​, المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان , و​الأجهزة الأمنية​ في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

ولفتت إلى انه "أكد في نهاية زيارته ان هذا وقت مهم للبنان ولحكومته ​الجديدة​ في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. وهناك ضرورة لأفعال سريعة. عقدت اجتماعات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين وأكدت دعم ​بريطانيا​ للجيش اللبناني الذي هو حجر الأساس لاستقرار وسيادة وامن لبنان. ان صداقتنا وتعاوننا مستمرة بين قواتنا المسلحة".