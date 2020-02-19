مستشار الدفاع البريطانية: حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة

أفادت السفارة البريطانية بأن مستشار وزارة الدفاع البريطانية الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء السير جون لوريمر، زار لبنان بالأمس، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين اللبنانيين يرافقه السفير البريطاني كريس رامبلنغ والملحق العسكري الكولونيل أليكس هيلتون.، و شملت اجتماعاته مناقشات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأضافت "بحث اللواء لوريمر الوضع الحالي في لبنان ودور الجيش اللبناني, المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان , والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار".
ولفتت إلى انه "أكد في نهاية زيارته ان هذا وقت مهم للبنان ولحكومته الجديدة في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. وهناك ضرورة لأفعال سريعة. عقدت اجتماعات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين وأكدت دعم بريطانيا للجيش اللبناني الذي هو حجر الأساس لاستقرار وسيادة وامن لبنان. ان صداقتنا وتعاوننا مستمرة بين قواتنا المسلحة".
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