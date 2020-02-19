خارجية الصين نددت بالإجراءات الأميركية بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية

ركّز الناطق باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غينغ شوانغ، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لطالما نادت بحريّة ​الصحافة​، لكنّها تتدخّل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله"، محذّرًا من "أنّنا نحتفظ بحقّ الرد على هذه المسألة".

وشدّد في تصريح صحافي، على "أنّنا نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة"، مؤكّدًا أنّ "وسائل الإعلام الصينيّة لطالما أدّت عملها بموجب مبادئ الموضوعيّة والنزاهة والدقّة والحقيقة".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد أعلنت أنّ الولايات المتحدة ستُعامل وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أنّها بعثات دبلوماسيّة أجنبيّة، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد الّتي تحكم عمل هذه المؤسّسات المتّهمة من جانب مسؤولين أميركيين بممارسة دعاية لبكين.

وأوضحت أنّ خمس وسائل إعلام صينيّة حكوميّة، في مقدّمها وكالة الصين الجديدة "شينخوا" للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي إن"، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزَمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.