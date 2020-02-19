الخارجية الأردنية تؤكد على الدور الروسي في ضمان الاستقرار في المنطقة

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تلعب دوراً مهماً في ضمان استقرار المنطقة.

ولفت إلى انه "عقدنا اجتماعنا في فترة خطيرة تشهدها المنطقة. في ضوء هذا، فإن التنسيق الأردني- الروسي ذو أهمية كبيرة. نشدد على الدور الهام الذي تلعبه روسيا في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال: "مشاكلنا الإقليمية لها أهمية كبيرة على مستقبل العالم لأنها تؤثر على الجميع". وأعرب الصفدي عن سعادته لزيارة موسكو لمناقشة تطور العلاقات الثنائية والحوار الجاري على أعلى المستويات.