أردوغان: وجهنا تحذيرات نهائية لحكومة سوريا بشأن إدلب والعملية العسكرية مسألة وقت

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الى اننا وجهنا التحذيرات النهائية للحكومة السورية بشأن إدلب والعملية العسكرية أصبحت مسألة وقت. وذكر بأن تركيا اتخذت جميع الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية وشيكة في إدلب، ولن نتركها للنظام والذين يدعمونه.

واوضح أردوغان في كلمة له امام البرلمان التركي، انه لم نحقق النتائج المرجوة في محادثات موسكو بشأن إدلب وهي بعيدة عن تلبية مطالب تركيا.

ولفت الى انه "إذا لم تفض المساعي الدولية لحل عادل في ليبيا، فسندعم حكومة الوفاق الليبية الشرعية للسيطرة على البلد بأكمله".

وذكر بأننا واجهنا هجمات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة، واستطعنا أن نتدارك الأمر وحقّقنا تطورات في مجالات عديدة.