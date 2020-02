وفيات «كورونا» في الصين تصل إلى 2000 شخص

دبي - بواسطة محمد فارس © 2020 Getty Images MANILA, PHILIPPINES - JANUARY 31: Filipinos are seen wearing face masks, as public fear over China's Wuhan Coronavirus grows, on January 31, 2020 in Manila, Philippines. The Philippine government has been heavily criticized after failing to immediately implement travel restrictions from China, the source of a deadly coronavirus that has now killed hundreds and infected thousands more. The World Health Organization (WHO) on Thursday declared the coronavirus a public health emergency of international concern. (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2000 شخص.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية. حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن اللجنة الصحية في المقاطعة اليوم.

كما سجلت المقاطعة 1693 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 61682.