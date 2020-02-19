شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. على عبد العال يستقبل رئيس جمهورية بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عصر اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، بمقر البرلمان المصرى، والذى يزور القاهرة اليوم، ويأتي اللقاء المزمع عقده عصر اليوم، في إطار تعزيز العلاقات المصرية البيلاروسيا في شتي المجالات، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جدير بالذكر، أن هناك تاريخ ممتد من العلاقات الطيبة بين مصر وبيلاروسيا، فقد تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أول فبراير 1992، وتم افتتاح سفارة بيلاروسيا لدى مصر في أغسطس 1997.

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وجرت زيارات متبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، ففي يونيو 1998 ويناير 2017، قام رئيس جمهورية بيلاروسيا بزيارتين رسميتين إلى مصر، في المقابل قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة في أواخر العام الماضي 2019 لبيلاروسيا والتي جاءت لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتنامية بين البلدين، خاصة أنها أول زيارة لرئيس مصري على الإطلاق منذ استقلالها.

ووصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، في زيارة رسمية إلى مصر تستمر لمدة يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وذكر بيان للمكتب الصحفى للرئاسة البلاروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أمس الثلاثاء ، أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى صيف العام الماضي.