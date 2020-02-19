الإصابة “تتربص” من جديد بلاعب أياكس أمستردام والمنتخب الوطني

أصيب الدولي المغربي نصير مزراوي، نجم “أياكس أمستردام” الهولندي والمنتخب المغربي، مع الفريق الرديف أمام “ناك بريدا”، ليغيب عن الملاعب لمدة طويلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مزراوي تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، وهو ما سيجبره على الغياب مجددا عن الفريق الأول، في انتظار الفحوصات الطبية، التي ستحدد مدة ابتعاده عن الميادين.

وكان مزراوي قد شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة فقط في الدوري الهولندي، فيما غاب بداعي الإصابة، إلى جانب أنه وجد منافسة قوية في مركز مدافع أيمن، الذي يشغله بامتياز الأمريكي، سيرجينو ديست، الذي بات ينال ثقة المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ.