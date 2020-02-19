افتتاح منتدى مجلس “بنشماش” حول العدالة الاجتماعية بدون رسالة ملكية!

بالرغم من وجودها ضمن برنامج المنتدى، غابت الرسالة الملكية، التي دأب الملك على توجيهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، في افتتاح الدورة الخامسة، صباح اليوم الأربعاء، في مقر مجلس المستشارين، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وكان مثيرا للانتباه، أن برنامج المنتدى الذي وزع على المشاركين، تضمن في افتتاحه تلاوة الرسالة الملكية، وهو الذي لم يتم، حيث افتتح مباشرة بكلمة لرئيس المجلس حكيم بنشماش.

وكانت الرسالة الملكية قد وجهت إلى المنتدى، منذ أول دورة له، نظمت عام 2016، ثم إلى الدورة الثانية، والثالثة، أيضا، بينما غابت عن المنتدى الرابع العام الماضي، وغابت أيضا عن منتدى هذا العام، الذي ينظمه مجلس المستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سنويا بالتزامن مع ذكرى “20 فبراير”.

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وتنظم الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني، تحت شعار “توسيع الطبقة الوسطى قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي”.

وتعرف الجلسة الافتتاحية أيضا غياب الحكومة، بينما حضر العام الماضي في افتتاح المنتدى، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وبحسب برنامج دورة هذا العام، لن يحضر أي وزير في الحكومة للمنتدى، ويشير البرنامج إلى مشاركة ممثلين عن ثلاث وزارات، وهم وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية.