حمد الله وأمرابط يقودان النصر لانتصار آسيوي جديد

قاد الدوليان المغربيان، عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، فريقهما النصر السعودي، إلى الانتصار لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا على حساب العين الإماراتي، بنتيجة هدفين لهدف واحد في المباراة، التي احتضنها ملعب “هزاع بن زايد” في إمارة أبوظبي.

وقلب النصر النتيجة لصالحه، بعدما كان متأخرا بهدف نظيف، سجله للعين عمر ياسين في الدقيقة 18، إذ منح أمرابط تمريرة حاسمة لزميله مختار علي في الدقيقة 57، فيما سجل حمد الله هدف الفوز في الدقيقة 81، مساهما في الانتصار الأول للفريق السعودي في دور المجموعات.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني بأربع نقاط إلى حدود الجولة الثانية، بنفس رصيد المتصدر السد القطري، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

وارتفع عداد حمد الله التهديفي، خلال الموسم الجاري، إلى 24 هدفا في 22 مباراة، خاضها في مختلف المسابقات المحلية، والقارية، فيما سجل زميله أمرابط ثلاثة أهداف وكان حاسما في سبعة أخرى.