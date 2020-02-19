حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين تصل إلى 2000 شخص

كشفت السلطات الصينية حصيلة جديدة فتتعلق بضحايا فيروس كورنا المستجد، موضحة أن عدد قتلاه بلغ 2000 شخص، في نهاية يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت السلطات، في نشرتها اليومية بخصوص ضحيا الفيروس، إلى أن 132 حالة وفاة جديدة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1693 حالة إصابة جديدة.

وفي وقت سابق، أمس، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطور جديد في ملف الإصابات بالفيروس، موضحة أن هناك 92 حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان إلى آخر في 12 دولة خارج الصين.

كما أبلغت الصين المنظمة باكتشاف 72528 حالة، منها 1850 حالة وفاة، حتى صباح أمس، بينما أحصيت في العالم نحو 900 إصابة في نحو ثلاثين بلداً.

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنهم لم يسجلوا انتقالاً محلياً مستداماً للمرض خارج الصين إلّا في حالات محددة، مثل السفينة السياحية دايموند برنسيس، الخاضعة للحجر الصحي في اليابان.

وتبقى السفينة دايموند برنسيس، التي فُرض عليها حجر صحي، منذ بداية فبراير الجاري، قرب طوكيو، وعلى متنها أكثر من 3700 شخص، بؤرة العدوى الرئيسية خارج الصين.

وأظهرت آخر حصيلة لليابان أن عدد الإصابات بين الركاب ارتفع، أمس، ليصل إلى 542 حالة، حسب وزارة الصحة اليابانية.