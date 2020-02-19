طقس الأربعاء.. بارد في المرتفعات مع أمطار خفيفية في الجهة الشرقية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا شيئا ما فوق المرتفعات وذلك خلال الصباح والليل. كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة في بعض الأحيان بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والأطلسين الكبير والمتوسط، ومن المحتمل أن تمتد نحو سهول المحيط الأطلسي الواقعة ما بين الرباط وأكادير خصوصا خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس. فيما سيكون الطقس قليل السحب إلى غائم بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي أو الشرقي بمنطقة طنجة خلال يوم غد الأربعاء ومعتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق. فضلا عن هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و15 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

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وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة، وما بين 21 و26 درجة باللوكوس والغرب والسواحل الشمالية، وما بين 25 و29 درجة بالسواحل الوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 28 و33 بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.