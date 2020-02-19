الصين تسحب بطاقات عمل لصحافيين وتندد بقرار تشديد إجراءات أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت الصين اليوم الأربعاء، 3 بطاقات عمل لثلاثة صحافيين من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، لادعاءها أن افتتاحيّة الصحيفة كانت تحمل إشارات عنصريّة بحق بلادها في وقت سابق لهذا الشهر واعتبرته "عنصريّا".

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن الافتتاحية التي حملت عنوان "الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا" تنطوي على "تمييز عنصري" وندد بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارًا رسميًا مضيفًا "لذلك قررت الصين اعتبارًا من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لوول ستريت جورنال في بكين".

وفي سياق آخر نددت بكين اليوم الأربعاء، بقرار واشنطن لتشديد الإجراءات بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة وتصنيفها كبعثات أجنبية معتبرة أنه "غير مقبول وغير منطقي".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريح صحافي إن "الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله" محذرًا "نحتفظ بحق الرد على هذه المسألة".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت يوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستُعامل وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أنّها بعثات دبلوماسية أجنبية، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسّسات المتّهمة من جانب مسؤولين أميركيين بممارسة دعاية لبكين.

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وقالت الخارجية الأميركية إنّ خمس وسائل إعلام صينية حكومية، في مقدّمها وكالة الصين الجديدة "شينخوا" للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي إن"، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

لكنّ الوزارة شدّدت على أنّ الإجراءات الجديدة لن تقيّد بتاتًا ممارسة هذه الوسائل عملها الإعلامي في الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولون في الوزارة إنّ الوسائل الإعلامية الخمس أُبلغت بالقرار صباح أمس الثلاثاء، مشيرين إلى أنّ ما دفع بواشنطن إلى هذا الإجراء هو تشديد بكين قبضتها على وسائل الإعلام بصورة متزايدة منذ تولّي الرئيس شي جينبينغ منصبه في عام 2013.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية "نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة" مؤكدًا أن وسائل الإعلام الصينية لطالما أدت عملها "بموجب مبادئ الموضوعية والنزاهة والدقة والحقيقة".