طمرة: إغلاق محل تجاري بأمر إداري من الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية في مدينة طمرة، بادعاء العمل بدون ترخيص تجاري، أمس الثلاثاء.
وجاء قرار إغلاق المحل التجاري في أعقاب عمل أفراد من الشرطة الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد المحل بادعاء العمل بدون ترخيص تجاري في طمرة.
وأصدرت الشرطة أمرا إداريا لإغلاق المحل التجاري لمدة 30 يوما، وهددت بفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية عشر شهرا على صاحب المحل إذا ما خالف الأمر الإداري.
واعتبر عدد من أهالي طمرة إغلاق المحل التجاري خطوة تندرج ضمن سلسلة ممارسات التضييق على المحلات التجارية في المدينة.
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