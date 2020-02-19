شركة "فيسبوك" قلقة بشأن حجب سنغافورة إحدى صفحاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، عن "قلقها الشديد" بشأن حجب صفحة مدونة الذي أصدرته الحكومة السنغافورية على الموقع في إطار قانون مثير للجدل لمكافحة الأنباء المزيفة.

وأصدرت الحكومة في سنغافورة هذا الأسبوع أمرًا لـ"فيسبوك" بحجب صفحة (ستيتس تايمز ريفيو) قائلة إن هذه المدونة نشرت أنباء كاذبة مرارا ولم تلتزم بأي من التوجيهات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت.

وقال "فيسبوك" في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إنه ملزم بحجب الصفحة بموجب القانون و"نرى أن الأوامر من هذا القبيل غير متناسبة وتتنافى مع زعم الحكومة بأن قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت لن يستخدم كأداة رقابة".

وأدار السياسي السنغافوري، أليكس تان المقيم في أستراليا صفحة (ستيتس تايمز ريفيو) التي تشتهر بمقالاتها النقدية المناهضة للمؤسسات.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ سريان قانون مكافحة الأنباء الكاذبة في تشرين الأول / أكتوبر وسط قلق من جماعات مدافعة عن الحقوق وسياسيين معارضين يخشون من أن يستخدم لإسكات المعارضة.

وفي نيسان/ أبريل 2018، حجبت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية المعروفة باسم "روسكوماندزور" "فيسبوك" لكنها تراجعت عن هذه الخطوة لاحقًا.

وقال رئيس هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، ألكسندر جاروف في كانون الثاني/ يناير الفائت إن"الغرامات تجدي نفعا أكثر من الحجب"، مضيفًا إن "مسألة حجب فيسبوك لا تستحق البحث".