شكرا لقرائتكم خبر عن باحث أمريكي يشن هجوماً حاداً على طهران والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 هاجم المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، طهران بعدما استغلت الاتفاق النووى لصالح سياستها التوسعية المعروفة .

Advertisements وطالب" براين" فى تصريحات صحفية، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية"، بوجوب توقف ايران عن تصرفاتها العدائية فى المنطقة. وتابع:" أنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه".

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