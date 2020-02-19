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باحث أمريكي يشن هجوماً حاداً على طهران

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

هاجم المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، طهران بعدما استغلت الاتفاق النووى لصالح سياستها التوسعية المعروفة .

 

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وطالب" براين" فى تصريحات صحفية، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية"، بوجوب توقف ايران عن تصرفاتها العدائية فى المنطقة.

 

وتابع:" أنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه".

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