الرئيس الإيراني يؤكد وجود تأثير شديد للعقوبات الأمريكية على إقتصاد بلاده

الأربعاء 19 فبراير 2020

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، وجود تأثير شديد للعقوبات الإمريكية على إقتصاد بلاده .



وقال "إنه ليس من الصحيح ما يقوله البعض من أن إجراءات الحظر الأميركية لا تأثير لها على إيران".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله: "من أجل ازدهار الإنتاج وإبطال مفعول إجراءات الحظر الأميركية يجب أن تعمل كافة المؤسسات فيما بينها. الحكومة وحدها لا تستطيع أن تعمل على حل المشاكل".

وأشار روحاني إلى أن الاتفاق النووي ما زال حيا رغم كل ممارسات الولايات المتحدة ضد بلاده، مضيفا: "خاطئ من يقول إنه لا يمكن كسر إجراءات الحظر الأميركية".

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وتساءل روحاني قائلا: "إذا كانت إيران في موقف ضعف حقا فلماذا ترسل واشنطن لنا الرسائل من أجل إجراء مفاوضات معنا؟ بإمكاننا جعل واشنطن تندم على ممارستها، والسبيل هو الوحدة والقوة، وأحد مظاهر القوة هي المشاركة الفعالة في الانتخابات".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي حث الناخبين في البلاد على الإقبال بكثافة على التصويت "درءاً للأعداء"، بحسب تعبيره.

ودعا خامنئي على تويتر، الثلاثاء، إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة "الأعداء" قبل أيام من التصويت الذي يعتبره المرشد الإيراني استفتاء على شعبيته.

كما لجأ زعيم النظام الإيراني إلى الإفتاء الديني قائلاً: "باعتقادي أن المشاركة في الانتخابات حكم وواجب شرعيان، بالإضافة إلى أنها واجب وطني وثوري وحق مدني"، على حد تعبيره.