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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز : الذهب مازال يُنظر إليه أنه من الأصول المثالية إلى الآن والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
أثر انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم فى الأسعار الرسمية للذهب خلال الفترة القصيرة الماضية .
ووصل سعر الذهب أكثر من 1 % متجاوز الـ 1600 دولار ، بالاضافة الى بلوغه الى 1600.50 دولار للأوقية بالنسبة للمعاملات الفورية، بالإضافة الى صعود العقود الأمريكية للذهب نحو 1.1% لتكون 1603.60 دولار للأوقية الواحدة فى حالة التسوية .
وارتفع الذهب فى الشهر الماضي نحو 1.25% بعد أن قفز قفزات استباقية مما يؤثر سلباً على تعامل المستثمرين العالمين فى المستقبل. ومخاوف من لجوء رجال الأعمال لشراء الاصول المنخفضة.
وقال "ديفيد ميجر" مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، انه يتلقى أخبار سلبية للغاية تتعلق بأسعار الذهب، مؤكدا أنه مازال ينظر إليه كونه من الاصول المثالية الى الآن.
وفى ذات السياق أكدت شركة أبل، أن فيرس كورونا وانتشاره السريع بين الأوساط المجتمعية المختلفة يؤثر على المبيعات ويضغط بقوة على إمدادتها.
اضطرت أسواق الأسهم العالمية للتراجع وغذى مشتريات الأصول بالنسبة للمستثمرين، وذلك عقب ابلاغها بتقارير تُحذر من ضرب العملات الذهبية بعد انتشار مرض كورونا فى الأونة الأخيرة.
وارتفع اسعار البلاديوم ارتفاعا ملحوظا ووصل لـ 2.6% إلى 2587 دولارا للأوقية، مما أدى لنقص في المعروض الخاص بالمعدن الذي يستخدم غالبا في محفزات تنقية العادم بالسيارات فى أنحاء البلاد.
وقفزت الفضة 2.3% إلى 18.18 دولار للأوقية بينما بلغ البلاتين 2.3% إلى 990.78 دولار للأوقية..
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