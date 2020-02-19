اليمن.. المقاومة المشتركة تصد هجوما للمليشيا على معسكر الجب في الضالع

الأربعاء 19 فبراير 2020

صدَّت، وحدات القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، في الساعة الأولى اليوم الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2020م، هجوماً حوثياً نحو بتار ومعسكر الجب الاستراتيجي، شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وذكر مصدر عسكري ميداني ، أن ألوية المقاومة الجنوبية خاضت مواجهات شرسة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، عقب صد هجوم عنيف نحو مواقع تتمركز فيها وحدات تابعة لالوية المقاومة في النسق الأول بجبهة بتار، جنوب غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.

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ووفق المصدر، استخدمت المليشيا غطاء ناريا كثيفا بالاسلحة المتوسطة والثقيلة، مسنودة بقصف مدفعي، اثناء شنها الهجوم.

وأسفر عن المواجهات سقوط عدد من القتلى والجرحى، معظمهم ما زالت جثثهم في الشعاب، تحاول باستماتة مليشيا الحوثة انتشالها قبل طلوع الصباح، في ظل فرض حصار ناري كثيف من ألوية المقاومة.