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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى فى اصطدام طائرتين شرق أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
لقى 4 أشخاص مصرعهم اثر اصطدام طائرتين صغيرتين اليوم الأربعاء، وتحطمهما فى جنوب شرق أستراليا، وذكرت شبكة "ايه بى ى نيوز" الأمريكية أنه لم يتم بعد الكشف عن هوية الضحايا، إلا أن اللقطات الجوية التي بثتها وسائل الإعلام المحلية أظهرت حطام طائرتين صغيرتين فى المناطق العشبية بجنوب شرق البلاد.
من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وتم إخطار هيئة سلامة الطيران المدني والمكتب الأسترالي لسلامة النقل بالحادث
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