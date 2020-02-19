شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يكسر حاجز الـ 2000 متوفي في الصين والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وسجلت اللجنة الصحية اليوم 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفًا و 185 حالة.
وذكرت أن 1824 شخصًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يكسر حاجز الـ 2000 متوفي في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.