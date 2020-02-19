شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يكسر حاجز الـ 2000 متوفي في الصين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت اللجنة الصحية اليوم 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفًا و 185 حالة.

وذكرت أن 1824 شخصًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء.