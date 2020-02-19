خبير يشخص أبرز اسباب النقمة الاجتماعية ويحدد أهمية بعض القوانين الاقتصادية

شخص عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، أسباب إزدياد النقمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقال العطار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "أبرز أسباب النقمة الإجتماعية المستمرة في بلادنا هي غياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص الاقتصادية والمالية".

Advertisements

وأشار العطار إلى "أهمية تطبيق قانون العمل خصوصًا في القطاع الخاص كونه جيد اضافة إلى إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل عام والتركيز على أهمية قانون الشركات الخاصة وتأسيسها وقانون الضريبة ونافذة العملة في البنك المركزي العراقي وقانون المصارف الخاصة".

ودعا العطار "الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في طريقة دراسة القوانين عن طريق الاستعانة بفنيين وخبراء".