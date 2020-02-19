النفط يرتفع وسط آمال بأثر اقتصادي محدود لتفشي فيروس كورونا

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، للجلسة السابعة على التوالي وسط تفاؤل واسع النطاق في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني ومخاوف بشأن المعروض بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.26 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 55 سنتا ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.60 دولار للبرميل.

ولا زالت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه صعوبات في استئناف الإنتاج الصناعي بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص، ولكن المستثمرين لا زالوا متفائلين بأن الاثر الاقتصادي لن يدوم طويلا.

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وقالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن يوجه الفيروس "ضربة على المدى القصير" للنمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول.

وتتلقى أسعار الخام أيضا الدعم من آمال بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيرفعون تخفيضات الإمدادات.

وتكبح ما تُعرف بمجموعة أوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار وتجتمع الشهر القادم لاتخاذ قرار بشأن الرد على تراجع في الطلب ناجم عن وباء فيروس كورونا.