جورج وسوف يلتقي ابنته عيون بعد غيابٍ دام سنوات

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الفنان جورج وسوف موجود في قطر، منذ أكثر من أسبوع وقد أحيا هناك حفلاً في فندق "لاسيغال" حيث يقيم.
وتأتي زيارة وسوف إلى قطر بعد غياب أكثر من خمس سنوات، حينما أقام فترة في قطر للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من ستّ سنوات، وهناك تعرّف إلى زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وقد شكّل زواجه منها آنذاك ضجة إعلامية كبيرة.
وسوف الذي رزق منذ أربع سنوات بطفلة من ندى، أطلق عليها اسم عيون لم يرها منذ ولادتها، إذ ولدت في قطر حيث تقيم والدتها.
ولم يتمكّن من زيارة قطر طوال الفترة الماضية ولم يرها، لكنّه كان على تواصل دائم بينه وبين ندى زيدان برغم انفصالهما، وكان يتواصل مع ابنته عبر تطبيق "الوتساب"، ولا قطيعة بينه وبين ندى رغم الانفصال، إذ ظلّ حريصاً على متابعة عيون عبر الهاتف.
وكانت ندى زيدان وبعدما توقفت عن عملها بطلة راليات، بسبب زواجها، عادت الى مزاولة نشاطها، إضافة إلى كونها وجهاً إعلانياً لعدد من الماركات التجارية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.