انقسام قد يؤخر اعلان تشكيل الحكومة الجديدة

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن حتمالية تأخير اعلان تشكيل الحكومة الجديدة بسبب وجود انقسام بين بعض القوى السياسية.
وقال المصدر ان "القوى السياسية عقدت يوم امس اجتماعا للخروج بموقف نهائي من حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي"، مبينا ان "اجتماع الامس لم يتوصل إلى اتفاق نهائي".
واضاف ان "الكرد يصرون على تسمية وزرائهم، مع استمرار الانقسام في موقف القوى السنية"، مشيرا الى ان "هذه الخلافات قد تؤخر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة حتى مطلع الأسبوع المقبل".
واكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري "ابو مازن"، الخميس الماضي، ان الية ترشيح رئيس الوزراء محمد علاوي اثبتت فشلها، فيما اشار الى انه لن يشارك بالحكومة ولا يصوت لها.
فيما اعلن النائب رياض التميمي، عن سحب دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مبينا "اننا لا نعرف كيف تم تشكيل هذه الحكومة".
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