لن تصدق 'المصروف الشهرى' لخطيبة كريستيانو رونالدو!

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو يمنح جورجينا رودريغيز مبلغا يصل إلى نحو 96 ألف يورو شهريا.

ويحصل رونالدو على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ حوالي 34 مليون يورو سنويا، مما يفسر نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه مع أسرته.



ويقتصر عمل رودريغيز إلى حد كبير على تربية الأبناء، إذ تجمعها مع رونالدو طفلة واحدة هي ألانا مارتينا البالغة من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحسناء الإيطالية تحصل أيضا على دخل مقابل الصور التي تنشرها على صفحتها في تطبيق إنستغرام، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص.

وتحصل رودريغيز على نحو 8 آلاف يورو مقابل الصورة الواحدة التي تقوم من خلالها برعاية منتج أو شركة معينة.

