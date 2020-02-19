رسمياً.. احمد عباس مديراً لشؤون اتحاد الكرة العراقي

رياضة 2020-02-19 | 09:37 874 مشاهدة خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره العراقي بشأن إدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة الحالية. ويمر الاتحاد العراقي لكرة القدم بفترة فراغ دستوري بسبب الاستقالة الجماعية لرئيس الاتحاد وجميع اعضاءه. ووجه "فيفا" عبر الايميل، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بتسمية امين سر اتحاد الكرة الأسبق، احمد عباس، لإدارة شؤون الاتحاد العراقي لحين تشكيل هيئة مؤقتة.



ومن المؤمل ان يتم تشكيل هيئة مؤقتة خلال الفترة المقبلة لإدارة شؤون الاتحاد قبل اجراء انتخابات جديدة.

ومن المؤمل ان يتم تشكيل هيئة مؤقتة خلال الفترة المقبلة لإدارة شؤون الاتحاد قبل اجراء انتخابات جديدة. المحرر: محمد خليل

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