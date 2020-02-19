الجملة العصبية: 566 حالة سقوط من مرتفع و250 حادث سير منذ مطلع 2020

أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، الأربعاء، عن استقباله أكثر من 1700 حالة طارئة منذ مطلع 2020 بينها 566 حالة سقوط من أماكن مرتفعة و250 حادث سير و14 حالة إصابة رصاصة بالرأس جراء الرمي العشوائي.
وأضاف الحيالي، أن "المستشفى استقبل منذ مطلع 2020 ولغاية منتصف الشهر الحالي قرابة 1707 حالة طارئة لمختلف الإصابات بالرأس والحبل الشوكي"، مبيناً ان "من بين الحالات الطارئة التي استقبلها المستشفى خلال المدة المحددة 200 جلطة دماغية غالبيتهم من كبار السن".
وأوضح، أن "المستشفى سجل 14 حالة إصابة رصاصة بالرأس جراء الرمي العشوائي منذ الأول من كانون الثاني ولغاية منتصف شباط 2020 ونحو 250 إصابة بالراس جراء حوادث السير للسيارات والدراجات النارية والتكتك تتصدرها حوادث السيارات".
وتابع أن "عام 2020 شهد انخفاضاً بحوادث سير الدراجات والتكتك وارتفاع بحوادث سير العجلات"، لافتاً إلى أن "أكثر من 566 حالة إصابة بالرأس وردت للمستشفى جراء السقوط من أماكن مرتفعة".
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