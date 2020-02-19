الصين تسحب بطاقات 3 مراسلين أمريكيين بدعاوى "التمييز العنصري"

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها سحب بطاقات عمل 3 صحفيين من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته "عنصريا".



وقال الناطق باسم الخارجية الصينية قنج شوانج إن الافتتاحية التي حملت عنوان "الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا" تنطوي على "تمييز عنصري".

وندد المتحدث بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا، مضيفا: "لذلك قررت الصين من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لوول ستريت جورنال في بكين".

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن بكين تعارض بشدة قواعد جديدة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على 5 كيانات إعلامية تدعمها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.

وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ستحتفظ بحق الرد على تحركات واشنطن.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ معاملة 5 كيانات إعلامية صينية تديرها الدولة لها عمليات في الولايات المتحدة، على غرار السفارات الأجنبية، حيث سيتعين عليها تسجيل موظفيها والعقارات الأمريكية التي تملكها في وزارة الخارجية بواشنطن.

ومن بين هذه الكيانات "وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية" (شينخوا)، وشبكة تلفزيون الصين الدولية، وتشاينا ديلي دستربيوشن كورب.