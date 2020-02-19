وزراء دفاع "آسيان" يبحثون في فيتنام سبل مواجهة كورونا

ناقش وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال مؤتمر في العاصمة الفيتنامية هانوي، الأربعاء، التهديدات الأمنية غير التقليدية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.



وقال وزير الدفاع الفيتنامي نجو شوان ليش، في كلمته: "يعقد المؤتمر في سياق تطورات أمنية معقدة للغاية، لا سيما تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا الأخير الذي يمثل تحديا للعالم والمنطقة".

وأضاف: "تقترح فيتنام على أعضاء آسيان القيام بإجراء أبحاث وتنظيم تدريبات لمواجهة انتشار فيروس (كوفيد-19) في عام 2020".

وقال كارل ثاير، أحد الأخصائيين الإقليميين والأستاذ غير المتفرغ بجامعة نيو ساوث ويلز كانبرا، في بيان، إن التدريبات المقررة ستظهر خبرة المتخصصين بالجيش الفيتنامي وستقدم تطمينات للحاضرين في المؤتمر".

وسيصدر المشاركون في المؤتمر لاحقا بيانا مشتركا حول التعاون الدفاعي والتعامل مع تهديدات الأمنية غير التقليدية ووباء "كوفيد-19".

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ"آسيان"، تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.



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ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وكانت الصين اعتمدت إجراءات جديدة أكثر شمولا وقوة، لرصد المرضى الذين يعانون ارتفاعا في درجات الحرارة، في إطار المساعي الرامية لاحتواء الفيروس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن إشعار أصدره مقر مكافحة الوباء بالإقليم، إنه سيجري فحص سجلات جميع من أصيبوا بارتفاع في درجات الحرارة وزاروا أطباء منذ 20 يناير/كانون الثاني، ومن اشتروا أدوية لعلاج السعال والحمى بلا وصفات طبية، سواء من الصيدليات أو من على الإنترنت.

وأضاف التقرير أن هؤلاء سيخضعون لفحوص طبية، وسيوضعون في الحجر الصحي أو المستشفى إذا لزم الأمر.

وأعلنت الصين، الثلاثاء، عن أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر يناير/كانون الثاني، وأدنى عدد يومي من الوفيات بسببه خلال أسبوع، غير أن منظمة الصحة العالمية نبهت إلى ضرورة توخي الحذر إزاء البيانات التي تشير إلى تباطؤ انتشار الوباء.

وقالت الصين إن الأرقام التي تظهر تباطؤا فيما يتعلق بظهور حالات إصابة جديدة في الأيام الأخيرة تُوضح أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها للحد من السفر والتجارة تؤدي لتباطؤ انتشار المرض خارج إقليم هوبي وخارج عاصمته ووهان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2004 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.