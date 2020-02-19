بكين: الإجراءات الأمريكية بحق وسائل الإعلام الصينية "غير مقبولة"

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رويترزالأربعاء 2020/2/19 12:05 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيفية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج إن بكين تعارض بشدة قواعد جديدة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على خمسة كيانات إعلامية تدعمها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.
وأكدت الخارجية الصينية، في إفادة يومية على لسان المتحدث الأربعاء، أنها ستحتفظ بحق الرد على تحركات واشنطن.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ معاملة خمسة كيانات إعلامية صينية تديرها الدولة لها عمليات في الولايات المتحدة.
ومن بين هذه الكيانات "وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية" (شينخوا)، وشبكة تلفزيون الصين الدولية، وتشاينا ديلي دستربيوشن كورب، على غرار السفارات الأجنبية، حيث سيتعين عليها تسجيل موظفيها والعقارات الأمريكية التي تملكها في وزارة الخارجية بواشنطن.
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