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ضحايا فيروس كورونا في الصين يتجاوزون الألفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

ضحايا فيروس كورونا في الصين يتجاوزون الألفين

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا المستجدّ"، لأكثر من ألفي حالة بالصين بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 136 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

 

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والأربعاء، أكدت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أنها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,749 إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ألفين و5 حالات من بينها حالة من هونغ كونغ ذاتية الحكم، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 74 ألفاً 185 شخصاً، 11 ألفاً و977 منهم حالتهم خطيرة.

 

وخارج الصين بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم حوالى 900 شخص يتوزّعون على 30 بلداً تقريباً، وقد توفّي خمسة منهم فقط.

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