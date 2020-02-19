مركز بحثي يعلن الاحصاءات الرسمية فى الاصابة بمرض الايدز بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حذرت مينو محرز رئيسة المركز الإيراني الرسمي، الثلاثاء، داعيات انتشار مرض الايدز بين السدات والشباب الايرانين خلال الفترة القادمة.



وطالبت محرز الجهات المسؤلة الى ضرورة التدخل السريع دون تردد لوقف انتشار المرض الخطير، معتبرة ان الحفاظ على صحة الانسان تعد ضرورة ملحة.

وحسب تقرير صادر حديثاً عن مركز بحوث فيروس الإيدز في إيران، انه بلغ عدد الاصابات بمرض نقص المناعة من بين الاطفال نحو 4.5 % .

وأكد المركز أن النسبة تختلف من بين فئات المجتمع حيث تصل نحو نحو 97% للذكور، و3% للإناث بالنسبة لمتعاطى المخدرات، مشيرا انه فى الوقت نفسه ازدادت اعداد المصابات جراء الاتصال الجنسي بمقدار 10 أضعاف خلال السنتين الماضيتين.

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واثبتت تقارير أخبارية رسمية انه لاتوجد احصاءات دقيقة عن اصابة الأطفال العاملين جراء الإعتداء الجنسي، بالاضافة إلى قلق بين أوساط الموظفين من خطورة تزايد عدد المرضى فى المستقبل.

ويبلغ أكثر من 34 ألف شخص، بينما يحصل أقل من 16 ألف شخص حصيلة المصابين بالايدز من المسجلين حكوميا فى انتظار الرعاية الصحية الكاملة.

وبالرجوع الى احصاءات النركو البحثي بإيران فإنه وصلت نسبة الإصابة بالمرض المكتسبة بين أوساط النساء بمقدار 10 أضعاف في البلاد.

وأظهرت التقارير الإخبارية أن الاصابات بالمرض فى ايران يشمل فئات عمرية تتراوح من بين 25 الى 40 عاماً، مؤكدة أن الشباب الأكثر قابلية للإصابة بهذا الفيرس وذلك بسبب غياب التثقيف حكوميا .

وذكرت وزارة الصحة الايرانية أن الاصابات بسبب تعرضهم لإهمال طبي في نطاق محافظتي تشهار محال وبختياري جنوب غربي البلاد، مشيرين الى أن الأمن احتجز مرشدا طبيا بمدينة لوردجان بسبب استعماله حقنة ملوثة.

ولجأ العديد من سكان قرية تشنار محمودي، لتنظيم احتجاجات بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل تثبت تعرض الكثيرين للإصابة بالفيرس اللعين وارجع العديد منهم ان السبب فى التقصيرمن جانب موظف أثناء فحوصات للدم في مركز صحي حكومي.