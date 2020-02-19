حقوق_الإنسان_تستدعي_قطر للتحقيق في إنتهاكاتها ضد العمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تتناول الدورة الـ12 لقمة حقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف، ملف العبودية الجديدة في قطر التي تتجاهل خطابات المنظمات الحقوقية منذ العام الماضي .



وملف الانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر ليس جديدا، فقد فشلت الدوحة في حماية حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل تستخدمهم في أعمال أشبه بالسخرة وتوفي الكثيرون جراء هذه المعاملة السيئة.

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وقائمة اتهامات وجهت من منظمات حقوق الإنسان لقطر أمام قمة "جنيف" بداية من استعباد عمالة منشآت مونديال الدوحة 2022 وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة.

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تحت عنوان ، هاشتاج #حقوق_الإنسان_تستدعي_قطر لإظهار جرائم الدوحة بحق العمالة الوافدة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل ومحاسبة الحكومة القطرية على جرائمها التي تهدد حياة الملايين بالموت.