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وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ2000 شخص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بكين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات، بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت اللجنة الصحية اليوم 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفا و185 حالة.

وذكرت أن 1824 شخصا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء.