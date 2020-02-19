شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بكين
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات، بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وسجلت اللجنة الصحية اليوم 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفا و185 حالة.
وذكرت أن 1824 شخصا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ2000 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.