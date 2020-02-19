أبو الغيط أكد لكوبيش دعم الجامعة العربية للبنان: لتلبي الحكومة مطالب الشعب

ذكرت "​جامعة الدول العربية​" أنّ "الأمين العام للجامعة ​أحمد أبو الغيط​، التقى في مقرّ الأمانة العامة للجامعة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​".

ونقلت عن مسؤول بالأمانة العامة لـ"جامعة الدول العربية" إشارته إلى أنّ "اللقاء تناول أهمّ التطورات على الساحة اللبنانية منذ ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، وأبرز التحديات الّتي تواجه لبنان خلال المرحلة المقبلة". ولفتت إلى أنّ "كوبيش عرض تقييمًا لمجمل الوضع في لبنان، بما في ذلك الوضع المالي والاقتصادي ومتطلّبات معالجة الأزمة الحاليّة".

وذكر المصدر أنّ "أبو الغيط أكّد دعم "الجامعة العربية" وتضامنها مع لبنان ومواكبتها له في مختلف المراحل والأزمات الّتي مرّ بها، كما شدّد على أهميّة أن تلبّي ​الحكومة الجديدة​ مطالب ​الشعب اللبناني​ وأن تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصاديّة اللّازمة، الّتي تمكّنها من استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدوليّة وجذب الاستثمارات".

وأوضح أنّه "تمّ التطرّق إلى التطورات الدوليّة والإقليميّة وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك خطة "​صفقة القرن​"، حيث أكّد أبو الغيط رفض الدول العربية لهذه الصفقة، باعتبارها لا تلبّي الحدّ الأدنى من حقوق الشعب الفلسيطيني وطموحاته، وتخالف قرارات الشرعيّة الدوليّة".