بدء محاكمة بين فيسبوك ودائرة الضرائب الأميركية التي تطالب الشركة بمتأخرات بقيمة 9 مليار دولار

بدأت محاكمة أمام قاض في ​سان فرانسيسكو​، بين شركة "​فيسبوك​" ودائرة ​الضرائب​ الأميركية الّتي تطالب شبكة التواصل الاجتماعي بمتأخرات بقيمة 9 مليار دولار. ويدور الخلاف حول عمليّات نقل تكنولوجيا قامت بها "فيسبوك" عام 2010 إلى أحد فروعها في ​إيرلندا​.

وتتّهم دائرة الضرائب المجموعة بأنّها أَعلنت قيمة أدنى من الواقع بالنسبة لعمليّات نقل التكنولوجيا، بهدف خفض قيمة الضرائب المترتّبة عليها في ​الولايات المتحدة الأميركية​ على هذه العائدات.

في المقابل، تؤكّد "فيسبوك" أنّ القيمة الّتي سدّدها لها فرعها الإيرلندي لقاء عمليّات نقل التكنولوجيا المعنيّة بالقضيّة، كانت في الحقيقة أعلى من القيمة الفعليّة لهذه الأصول، وأنّ الضرائب الّتي سدّدتها في الولايات المتحدة كانت بالتالي أعلى ممّا ينبغي.