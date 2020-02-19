أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تنطلق بعد قليل اول رحلة منذ خمسة اعوام من دمشق الى حلب لتعلن افتتاح مطار حلب الدولي، لاول مرة بعد اعلان حلب مدينة آمنة".
وتوقفت الرحلات بين المدينتين بعد عامين على اندلاع الحرب في سوريا، ومن ثم حاولت الحكومة السورية تسيير رحلات بين دمشق وحلب لكن اضطرت الى توقيفها بعد تعرض المطار الى سقوط قذائف.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إنطلاق أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد 5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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