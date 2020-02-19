النشرة: إنطلاق أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد 5 أعوام

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "تنطلق بعد قليل اول رحلة منذ خمسة اعوام من دمشق الى حلب لتعلن افتتاح ​مطار حلب الدولي​، لاول مرة بعد اعلان حلب مدينة آمنة".

وتوقفت الرحلات بين المدينتين بعد عامين على اندلاع الحرب في سوريا، ومن ثم حاولت ​الحكومة السورية​ تسيير رحلات بين دمشق وحلب لكن اضطرت الى توقيفها بعد تعرض ​المطار​ الى سقوط ​قذائف​.