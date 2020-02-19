المرصد السوري: الإشتباكات تتواصل بريف تل تمر والقوات التركية تستهدف قوات النظام السوري بريف حلب الغربي

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنّ "الإشتباكات تتواصل بوتيرة عنيفة، على محوري أم الكيف وتل الطويلة في ريف تل تمر، بين "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، وذلك في إطار الهجوم العنيف من قبل الأخير على مواقع الأوّل، وسط إسناد ناري مكثّف ومستمر من قبل المدفعيّة التركيّة، ومعلومات عن سقوط مزيد من الخسائر البشرية بين الجانبين".
ورصد "قصفًا صاروخيًّا نفّذته القوات التركية على مناطق سيطرة قوات النظام السوري في محاور غرب مدينة حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتّى اللحظة، في حين واصلت الطائرات الحربية الروسية غاراتها المكثّفة على محيط الأتارب وأطراف دارة عزة وأماكن أخرى بريف حلب الغربي"، لافتًا إلى أنّ "قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي العنيف على المناطق المذكورة".
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