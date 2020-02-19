عشرات الأسر السورية تفقّدت منازلها في معرة النعمان تمهيدا للعودة إليها

أمنت وحدات ​الجيش السوري​ خروج عدد من العائلات قادمة من مناطق انتشار ​الإرهاب​يين في قرى جبل الزاوية عبر الممر الإنساني غرب بلدة ​معرة النعمان​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش من الإرهاب بالتوازي مع تفقد عشرات الأسر من أهالي المعرة منازلها تمهيداً للعودة إليها بعد تأهيل البنى الأساسية التي خربها الإرهاب.

وأوضح مصدر ميداني لـ"الوطن" السورية، أن الجيش افتتح صباح أمس الممر الإنساني في قرية مجيرز غرب مدينة ​سراقب​ بريف إدلب الجنوبي الشرقي ووفر كل المستلزمات الضرورية لاستقبال المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.

وأكد المصدر أن وحدات أخرى من الجيش عملت على تأمين خروج العديد من العائلات من مناطق سيطرة الإرهابيين في قرى جبل الزاوية عبر الممر الإنساني غرب معرة النعمان.

