أمنت وحدات الجيش السوري خروج عدد من العائلات قادمة من مناطق انتشار الإرهابيين في قرى جبل الزاوية عبر الممر الإنساني غرب بلدة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش من الإرهاب بالتوازي مع تفقد عشرات الأسر من أهالي المعرة منازلها تمهيداً للعودة إليها بعد تأهيل البنى الأساسية التي خربها الإرهاب.
وأوضح مصدر ميداني لـ"الوطن" السورية، أن الجيش افتتح صباح أمس الممر الإنساني في قرية مجيرز غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي ووفر كل المستلزمات الضرورية لاستقبال المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.
وأكد المصدر أن وحدات أخرى من الجيش عملت على تأمين خروج العديد من العائلات من مناطق سيطرة الإرهابيين في قرى جبل الزاوية عبر الممر الإنساني غرب معرة النعمان.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الأسر السورية تفقّدت منازلها في معرة النعمان تمهيدا للعودة إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.