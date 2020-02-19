روحاني: أميركا سترضخ لنا وستجلس على طاولة المفاوضات معنا

أكد الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​ "اننا تحدينا ​العقوبات الأميركية​ ومخطئ من يعتقد أنه لا يمكن تحدي إجراءات الحظر الأميركية"، لافتا الى أن "السياسات الأميركية فشلت في التعامل مع ​الاتفاق النووي​ وفي ​مجلس الأمن​ وظهر فشلها أمام ​المجتمع الدولي​، والاتفاق مازال حيا رغم الإجراءات الأميركية الفاشلة".

وكشف روحاني أن "​أميركا​ أرسلت الكثير من الرسائل لطلب الحوار معنا، وهي سترضخ لنا وستجلس على طاولة المفاوضات معنا"، لافتا الى أن "​الكونغرس الأميركي​ حد من صلاحيات شن الحرب للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعد مقتل الجنرال ​قاسم سليماني​".

من جهة أخرى، أكد روحاني أن "على الإيرانيين أن يشاركوا بفاعلية في ​الانتخابات​ المقبلة".

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