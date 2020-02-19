روحاني: أميركا سترضخ لنا وستجلس على طاولة المفاوضات معنا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني "اننا تحدينا العقوبات الأميركية ومخطئ من يعتقد أنه لا يمكن تحدي إجراءات الحظر الأميركية"، لافتا الى أن "السياسات الأميركية فشلت في التعامل مع الاتفاق النووي وفي مجلس الأمن وظهر فشلها أمام المجتمع الدولي، والاتفاق مازال حيا رغم الإجراءات الأميركية الفاشلة".
وكشف روحاني أن "أميركا أرسلت الكثير من الرسائل لطلب الحوار معنا، وهي سترضخ لنا وستجلس على طاولة المفاوضات معنا"، لافتا الى أن "الكونغرس الأميركي حد من صلاحيات شن الحرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني".
من جهة أخرى، أكد روحاني أن "على الإيرانيين أن يشاركوا بفاعلية في الانتخابات المقبلة".
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