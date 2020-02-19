كرم: للالتزام الحقيقي بالخطوات الاصلاحية بدءا بملف الكهرباء

أكد أمين سر "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح له ان "المطلوب اليوم من ​الحكومة​، هو الالتزام الحقيقي بالخطوات الاصلاحية بدءا بملف الكهرباء الذي لم يعد يحتمل التأخير".

وقال:"الوزير السابق ​كميل أبو سليمان​ شارك في الاجتماعات من باب حرصه على افادة ​الدولة​ من خبراته، لا لتمثيل ​حزب القوات اللبنانية​"، مشددا على انه "من الضروري قيام جبهة معارضة، ومن الخطأ وضعها تحت عنوان ​14 آذار​، لأن الوضع اليوم مختلف وعلينا دراسة الخطوات بطريقة صحيحة والامر بطور ​النقاش​ بين الأطراف"