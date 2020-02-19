كرم: للالتزام الحقيقي بالخطوات الاصلاحية بدءا بملف الكهرباء

أكد أمين سر "تكتل الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم في تصريح له ان "المطلوب اليوم من الحكومة، هو الالتزام الحقيقي بالخطوات الاصلاحية بدءا بملف الكهرباء الذي لم يعد يحتمل التأخير".
وقال:"الوزير السابق كميل أبو سليمان شارك في الاجتماعات من باب حرصه على افادة الدولة من خبراته، لا لتمثيل حزب القوات اللبنانية"، مشددا على انه "من الضروري قيام جبهة معارضة، ومن الخطأ وضعها تحت عنوان 14 آذار، لأن الوضع اليوم مختلف وعلينا دراسة الخطوات بطريقة صحيحة والامر بطور النقاش بين الأطراف"
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