أبو زيد: باستطاعة روسيا اليوم ان تكون الوسيط بين الدول المتنازعة

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، خلال مشاركته في مؤتمر فالداي في موسكو، إلى أنه "باستطاعة روسيا اليوم ان تكون الوسيط بين الدول المتنازعة من اجل الخروج من المشاكل والنزاعات في المنطقة انطلاقاً من دورها التاريخي وعلاقاتها القوية مع الجميع"، معتبرا أن "روسيا قادرة على عقد اللقاءات والمحادثات بين عدد كبير من الدول العربية والخليجية خاصة تلك التي تعرف النزاعات المرتبطة بالطاقة ومصادرها وبامكانها خلق تعاون في ما بين هذه الدول لما فيه من خير للمنطقة باسرها ولشعوبها".
ورأى أبو زيد أن "علينا تحويل النزاع في منطقة الشرق الاوسط من لعنة المصادر والمنابع والطاقة الى نعمة عنوانها الاستقرار والتقدم والنمو وارساء السلام فتتحول هذه المصادر من عنصر نزاع الى عنصر سلام بين الدول العربية".
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