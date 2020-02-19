علامة: الأرقام الإحصائية المتداولة تُظهر تفاوت غير مبرر لأسعار السلع في السوق

اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الأرقام الإحصائية المتداولة تُظهر تفاوت غير مبرر لأسعار السلع في السوق وهذا ما يؤكد إستغلال البعض للإرتفاع الحاصل بالأسعار لأسباب مختلفة وإضافة زيادات عشوائية"، وشدد علامة على ان المطلوب مرة جديدة من الجهة المعنية ب​وزارة الإقتصاد​ و​البلديات​ التشدد في مراقبتها للأسواق والقيام بدورها.

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