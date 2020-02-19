طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس ماطر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ خفيفة ومتفرقة أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق صباحاً وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح أحياناً.

الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجياً اعتباراً من المساء الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ليل الجمعة السبت كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

